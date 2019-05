Spoiler na plakacie pierwszego sezonu „Gry o tron”. Sophie Turner była w szoku

Sophie Turner i Jessica Chastain udzieliły wspólnego wywiadu dla portalu Metro. Szybko cała rozmowa zmieniła tor z „X-Mena” na temat „Gry o tron”, która w maju miała swój finałowy odcinek na HBO.

– Wiesz co jest na plakacie do pierwszego sezonu „Gry o tron”? – zapytała 42-letnia Chastain Sophie Turner. – Na Żelaznym Tronie siedzi twój tata, a po jego lewej stronie jest kruk – opisała, zwracając uwagę, że jest to spoiler dotyczący finału serialu. Dlaczego to znaczące? Ci, którzy oglądali ostatni odcinek „Gry o tron” wiedzą, że w końcu młodszy brat Sansy Bran (Trójoka Wrona) zostaje królem, natomiast ona sama rządzi Winterfell.

Turner była wyraźnie zmieszana tym opisem. Zakryła usta i stwierdziła, że „nie może o tym rozmawiać” . Szybko wyjaśniła, że po 8 latach, wciąż denerwuje się, że zdradzi jakieś szczegóły dotyczące serii w wywiadach, mimo że serial miał już swój finał.

Sophie Turner zwróciła uwagę, że w pewien spoiler znajduje się rzeczywiście w pierwszym odcinku pierwszego sezonu serialu. – Sansa mówi do swojej matki, że pewnego dnia chce zostać królową – opowiada.

W ubiegłym roku aktorka zrobiła sobie tatuaż z wilkiem – odniesieniem do rodu Starków i napisem: „the pack survives” (paka przetrwa – red.). Krótko po tym, występowała w programie Jamesa Cordena, gdzie tłumaczyła, że jej tatuaż nie jest spoilerem. – To tylko cytat z poprzedniego sezonu, ale wszyscy uważają, że paka rzeczywiście przetrwa, więc to też coś, w co chce wierzyć i według tego chce żyć – wyjaśniała.

