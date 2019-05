Ashton Kutcher spóźnił się na randkę. Jego dziewczynę zamordował „Hollywoodzki Rozpruwacz”

Aktor opowiedział, że przybył do domu studentki projektowania mody Ashley Ellerin 22 lutego 2001 roku, w dwie godziny po tym, jak rozmawiał z nią przez telefon. Kutcher zaznaczył, że spóźnił się na randkę. Zobaczył, że co prawda światła w domu są zapalone, jednak drzwi były zamknięte. Mówił też, że patrzył przez okno i na dywanie widział coś, co wyglądało, jak rozlane wino. Aktor zaznaczył, że założył, iż ze względu na jego spóźnienie Ashley Ellerin wyszła z koleżanką. – Prawda jest taka, że nie byłem zdziwiony. Zorientowałem się, że spieprzyłem, bo zjawiłem się za późno – tłumaczył.

22-letnia Ellerin została znaleziona martwa przez współlokatorkę dzień później. Została pchnięta nożem 47 razy. Niektóre rany były bardzo głębokie. Według prokuratorów została zaatakowana, kiedy brała prysznic i raniona w szyję, plecy, klatkę piersiową i brzuch. Kutcher zeznał, że gdy dowiedział się, co stało się z Ellerin, zaczął „wariować” , ponieważ wiedział, że jego odciski palców znajdują się na frontowych drzwiach do jej domu.

Michael Gargiulo jest sądzony w Los Angeles za zabójstwo Ellerin i dwóch innych kobiet oraz usiłowanie zabójstwa kolejnej. 43-latek został aresztowany w 2008 roku. Nie przyznaje się do winy.