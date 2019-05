Kim był marszand Amedeo Modiglianiego? Uczestniczka „Milionerów” miała problem z pytaniem

Izabela Tymińska z Gdańska była bohaterką czwartkowego odcinka „Milionerów”. Uczestniczka bardzo dobrze poradziła sobie z pierwszymi sześcioma pytaniami, a dopiero przy siódmym użyła koła ratunkowego. Trafiła z prawidłową odpowiedzią, gwarantując sobie wygraną rzędu 40 tys. zł. Większe problemy sprawiło jej jednak pytanie za 125 tys. zł, które dotyczyło znanego włoskiego malarza.

Amedeo Modigliani malował portrety swojego marszanda, który był:

A. polskim poetą

B. francuskim kwiaciarzem

C. włoskim gondolierem

D. niemieckim kompozytorem

Uczestniczka nie wiedziała, kim jest marszand, więc postanowiła skorzystać z kolejnego koła ratunkowego, „pół na pół”. System odrzucił drugą i czwartą opcję. Izabela Tymińska miała więc do wyboru „polskiego poetę” i „włoskiego gondoliera”. Drogą dedukcji stwierdziła, że skoro Modigliani według jej wiedzy był Włochem, to prawdopodobnie malował swojego rodaka. To nie była jednak dobra decyzja, ponieważ marszandem artysty był Leopold Zborowski. To właśnie on przyjaźnił się z Modiglianim, handlował jego obrazami oraz pomagał w sprzedaży cennych dzieł.

Czytaj także:

Startuje nowy serwis VOD od TVN24. Telewizja informacyjna w internecie