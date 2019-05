„Fear the Walking Dead” powraca. Zobacz zdjęcia z 5. sezonu serialu

„Fear the Walking Dead” – o czym opowie 5. sezon?

W 5. sezonie „Fear the Walking Dead” misja grupy jest jasna: odnaleźć ocalałych i uczynić z resztek dawnego świata nieco lepsze miejsce. Morgan Jones (Lennie James) jest zdeterminowany, by przewodzić grupie w oparciu o filozofię, u podstaw której leżą życzliwość, oddanie społeczności i nadzieja. Bohaterowie wierzą, że wzajemna pomoc pomoże im zadośćuczynić za błędy popełnione w przeszłości. Jednak nie tak łatwo odzyskać zaufanie. Misja niesienia pomocy innym zostanie poddana ostatecznej próbie, gdy członkowie grupy znajdą się na nieznanym terytorium, co zmusi ich do stawienia czoła nie tylko swojej przeszłości, ale także lękom. Tylko w ten sposób będą w stanie odkryć zupełnie nowy sposób na przeżycie, który na zawsze ich odmieni.

„Fear the Walking Dead” – produkcja i obsada

„Fear the Walking Dead” produkcji AMC Studios to czwarty pod względem popularności serial wśród kanałów amerykańskiej telewizji kablowej w grupie wiekowej 18-49 oraz, według badań Nielsen live+3, w grupie 25-54. W serialu występują: Lennie James, Rubén Blades, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson i Austin Amelio.

Producentem wykonawczym „Fear the Walking Dead” jest Scott M. Gimple, showrunnerami Andrew Chambliss oraz Ian Goldberg, a także Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd i Greg Nicotero.

5. sezon „Fear the Walking Dead” – gdzie oglądać?

5. sezon „Fear the Walking Dead” powróci na antenę AMC Polska w tym samym czasie, co w Stanach Zjednoczonych – w poniedziałek 3 czerwca 2019 o 3:00. Na powtórną emisję zapraszamy tego samego dnia o 22:00.

