Tęskniliście za „Ally McBeal”? Ta wiadomość ucieszy fanów serialu

Wyprzedzał swoje czasy

„Ally McBeal” wywołała ogólną dyskusję w USA w związku z tym, że feministki uznały tytułową bohaterkę za denerwującą i poniżającą dla kobiet z powodu jej braku wymaganej wiedzy prawniczej, krótkich spódniczek i niestabilności emocjonalnej. Głośno było o tym głównie w czerwcu 1998 roku, gdy magazyn „Time” zestawił na swojej okładce McBeal z trzema znanymi feministkami – Susan B. Anthony, Betty Friedan i Glorią Steinem – oraz zamieścił na niej hasło: „Is Feminism Dead?” ( „Czy feminizm jest martwy?” – red.). Odniesienie do tego znalazło się w samym serialu – gdy Ally rozmawia ze swoim współpracownikiem Johnem Cage'em, opowiadając o swoim śnie, mówi: „Wiesz, miałam sen, że znalazłam się na okładce magazynu »Time« jako »twarz feminizmu«” . Pomimo kontrowersji, jakie wzbudzał wówczas serial, krytycy wciąż rozpisują się na temat tego, że wyprzedzał on znacznie swój czas. „Ally McBeal” emitowany był w latach 1997-2002 na długo przed ruchem „Me Too” w Hollywood i opowiadał o przypadkach molestowania seksualnego, seksizmie czy dyskryminacji w miejscu pracy. Dwa lata z rzędu (1998 i 1999) serial otrzymał Złotego Globa za najlepszą produkcję. W trakcie emisji twórcy otrzymali także kilka statuetek Emmy.

Reboot „Ally McBeal”

Ponad 20 lat po premierze serialu „Ally McBeal” , w telewizji oglądać możemy jedne z najlepszych kobiecych ról. Czy to właśnie teraz popularny serial ma szansę na powrót? David E. Kelley – twórca „Ally McBeal” i jednych z najlepszych seriali takich jak m.in. „Gdzie diabeł mówi dobranoc” , „Kancelaria adwokacka” , „Boston Public” i „Orły z Bostonu” czy ostatnio „Wielkie kłamstewka” na HBO, wyklucza, że serial ponownie zostanie wyświetlony w telewizji, jednak nie wyklucza, że powstanie jego reboot. To termin określający produkcję podejmującą tematykę wcześniejszej serii. Jest jeden haczyk – Kelley chciałby, aby serial był tworzony przez kobietę. – Myślę, że „Ally McBeal” w czasach #MeToo i Time's Up miałaby większe znaczenie – powiedział podczas premiery drugiego sezonu „Wielkich kłamstewek” Kelley. – Nie sprzeciwiłbym się ponownemu stworzeniu tego serialu, jednak myślę, że ja już jeden stworzyłem, a nowa odsłona powinna zostać przygotowana przez kogoś innego, a najlepiej przez kobietę – zaznaczył.

„Ally McBeal” – o czym jest serial?

Tytułowa bohaterka, w którą wciela się Calista Flockhart, jest 30-letnią prawniczką i pracuje w bostońskiej kancelarii Cage&Fish, prowadzoną przez jej kolegę ze studiów Richarda Fisha (Greg Germann) i jego współlnika Johna Cage'a (Peter MacNicol).

Każdy odcinek serialu opowiada o innej sprawie sądowej, którą zajmuje się Ally oraz jej przyjaciele z kancelarii.

W obsadzie serialu są także m.in.: Jane Krakowski, Vonda Shepard, Portia de Rossi, Lucy Liu, Robert Downey Jr., Lisa Nicole Carson, Gil Bellows, James Marsden, Hayden Panettiere.

