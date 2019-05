Tak wyglądają dziś trzy córki Sylvestra Stallone'a. Zachwycają urodą

Sophia, Sistine i Scarlet są córkami Sylvestra Stallone'a z jego małżeństwa z modelką Jennifer Flavin. Wszystkie dzielą się w mediach społecznościowych swoim życiem – na Instagramie obserwują je tysiące osób. O siostrach zrobiło się głośno przy okazji premiery filmu „Rambo 5: Ostatnia krew” w Cannes, na którą aktor, który wciela się od lat w głównego bohatera serii, wybrał się ze swoją 20-letnią córką Sistine. Zdjęcia córek aktora uważanego za największego twardziela w Hollywood zebraliśmy dla was w galerii.

Co mówi o nowym Rambo Stallone?

W rozmowie z Deadline Hollywood Sylvester Stallone w Cannes wyjaśnił, czym różni się nowa produkcja od tych, które widzieliśmy wcześniej na przestrzeni 37 lat. – W żadnym filmie Rambo nigdy nie wraca do domu. Jedzie do dżungli albo Afganistanu. W nowej części wraca, ale w pewien sposób nigdy do niego nie dociera. Jest tam, ale jednocześnie go tam nie ma. To właśnie wokół tego aspektu jest zbudowana cała historia. W momencie, kiedy przekracza próg swojego domu, traci całą kontrolę. To świat kontroluje ciebie – mówił Stallone. – Rambo nadal zmaga się z wyrzutami sumienia kogoś, kto przetrwał, bo chciałby uratować swoich przyjaciół w Wietnamie. To wynik zespołu stresu pourazowego. Ma ciężki okres. Posiada piękne ranczo, ale żyje pod ziemią. W ten sposób radzi sobie ze swoim dylematem. W Wietnamie jest coś podziemnego. Ma w domu przybraną rodzinę. Jego ojciec zmarł. Gospodyni, która skończyła 70-tkę, ma wnuczkę. On staje się dla niej przyrodnim ojcem. Dziewczyna odnajduje prawdziwego ojca w Meksyku i wyjeżdża na jego poszukiwania. Ale coś się dzieje. W tym filmie pojawi się poważny wątek zemsty – opowiadał.

Galeria:

Sylvester Stallone na Instagramie

Premiera „Rambo 5: Ostatnia krew”

W polskich kinach film będziemy mogli oglądać od 19 września 2019 roku. Film „Rambo 5: Ostatnia krew” będzie zakończeniem historii, która rozpoczęła się w 1982 roku filmem „Rambo – Pierwsza krew” . Zobaczcie oficjalny zwiastun produkcji:

Czytaj także:

Michaił Gorbaczow zamierza obejrzeć serial „Czarnobyl” od HBO