„Ooh na na, What's My Name?”. Fani zszokowani. Wszyscy źle wypowiadaliśmy „Rihanna”?

„Rihanna przeprowadziła się do Londynu i przy okazji zmieniła imię” - piszą internauci pod nagraniem brytyjskiego „Vogue'a” . Jak się okazuje, część fanów piosenkarki, głównie ci ze Stanów Zjednoczonych, wypowiadali Rihanna, jako „Ree-ah-na” . Piosenkarka przedstawiając się jednak na nagraniach przy okazji promocji swojego domu mody wypowiada to: „Ree-anna” .

„Wszystko wskazuje na to, że imię Rihanna wypowiada się RE-ANNA, a wszyscy w Ameryce wypowiadają je RE-AH-NA. I nagle dowiadujemy się, że piosenka” What's my name? „ (jak mam na imię? - pol.), ma sens” - napisał jeden z internautów, nawiązując do utworu artystki.

Marka Fenty

Marka Fenty zaprezentowała swoją pierwszą kolekcję w Paryżu 22 maja 2019 roku. – Zaprojektowanie kolekcji z LVMH to dla mnie niesamowicie wyjątkowy moment. Mr Arnault [przyp. red. – dyrektor LVMH] dał mi niepowtarzalną okazję, by rozwinąć własny dom mody w sektorze luksusowym, bez żadnych ograniczeń stylistycznych. Nie mogłabym sobie wyobrazić lepszego partnera, zarówno w kwestii kreatywnej jak i biznesowej. Jestem gotowa, by pokazać światu, co razem stworzyliśmy – mówiła Rihanna.

Rihanna ma już własną markę kosmetyków zwaną Fenty Beuty, a także linię bielizny SAVAGE X FENTY BY RIHANNA.