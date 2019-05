Keanu Reeves udzielił osobistego wywiadu. „Jestem samotnym facetem. Nie mam nikogo w życiu”

Keanu Reeves nie miał łatwego życia. Urodził się w Bejrucie w Libanie jako syn geologa Samuela Nowlina Reevesa Jr., Amerykanina pochodzenia azjatyckiego, oraz Patricii Taylor, Angielki, stylistki i projektantki kostiumów m.in. dla Dolly Parton i Davida Bowie'go. Ojciec młodego Keanu porzucił rodzinę, gdy ten miał trzy lata. Później został aresztowany i osadzony w więzieniu na Hawajach za sprzedaż heroiny. W wieku 17 lat Keanu porzucił szkołę, ponieważ nie dogdywał się ani z rówieśnikami, ani z nauczycielami. Niedługo później zaczął grać w filmach i zyskiwać popularność. Szersza publiczność poznała go dzięki roli w „Moje wlasne Idaho” . Później zagrał m.in. w „Draculi” , „Mały Budda” , „Speed – niebezpieczna prędkość” , „Johnny Mnemonic” . W 1999 roku znali go już wszyscy dzięki roli Neo w filmie „Matrix” . W 2003 wcielił się w tę rolę ponownie z „Matrix reaktywacja” . Później, w 2005 roku, popularny był film „Constantine” , a 2014 roku oglądać mogliśmy pierwszy film z serii „John Wick” .

24 grudnia 1999 roku dziewczyna Reevesa Jennifer Syme urodziła w 8. miesiącu ciąży Avę Archer Syme-Reeves. Dziewczynka urodziła się martwa. Kilka tygodni później związek pary rozpadł się. 2 kwietnia 2001 roku Syme jechała samochodem w Los Angeles, po czym wjechała w trzy zaparkowane samochody, kilkakrotnie dachowała i została wyrzucona z samochodu od siły uderzenia. Zmarła na miejscu. Według służb, kobieta leczyła się z powodu depresji, a w jej samochodzie znaleziono leki na receptę.

„Jestem samotnym facetem”

Przy okazji promocji filmu „John Wick 3” Keanu Reeves udzielił osobistego wywiadu „The Jakarta Post” . Pytany o to, czym dla niego jest miłość, odpowiedział: „Miłość romantyczna? Wiesz, jestem samotnym facetem. Nie mam nikogo w życiu. Ale jeśli to się kiedyś wydarzy, będę szanował i kochał drugą osobę. Mam nadzieję, że to mnie spotka” .

Dziennikarz zapytał, czy nie przeszkadza mu to, że jest samotny. – Nie przejmuje się tym tak bardzo – odpowiedział Reeves.

A co na co dzień robi aktor? – Moje dni są dość normalne. Wychodzę rano, czytam gazetę. Jeżeli chodzi o prywatność, czasami czuje się, jak zwierzę w klatce. Ale w Los Angeles nikt się tym nie przejmuje. Ścigają mnie paparazzi, ale nie wychodzę zbyt często. Jestem całkiem nudny.