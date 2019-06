„Rocketman” ocenzurowany w Rosji. Elton John reaguje

W oświadczeniu, które opublikował w piątek brytyjski piosenkarz, a zarazem jeden z producentów filmu, czytamy, że twórcy do ostatniej chwili nie wiedzieli o cenzurze, na którą zdecydowano się w Rosji. „Fakt, że lokalny dystrybutor uznał za konieczne, by wyciąć pewne sceny, odmawiając publiczności szansy zobaczenia filmu takim, jaki był w zamiarze, prowadzi do smutnej refleksji, że nadal żyjemy w podzielonym świecie, który wciąż może być tak okrutny, by nie akceptować miłości między dwojgiem ludzi” – napisał Elton John. „Wierzymy w budowanie mostów i otwarty dialog, i wciąż będziemy działać na rzecz usuwania barier aż do czasu, gdy ludzie na całym świecie staną się równi” – podkreślił piosenkarz.

„Rocketman” to historia rozwoju kariery Eltona Johna, jednego z najsłynniejszych brytyjskich piosenkarzy, a zarazem zadeklarowanego homoseksualisty. Po pokazie w Rosji dziennikarze zaczęli alarmować, że z filmu usuniętych zostało około pięciu minut. Krytyk Anton Dolin donosił na Facebooku, że „wszystkie sceny pocałunków, seksu i seksu oralnego między mężczyznami zostały wycięte” . Zniknąć miały także te momenty, w których pojawiały się narkotyki.