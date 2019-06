Netflix zaskakuje. Krzysztof Piątek w zapowiedzi serialu „Dom z papieru”

„Przerywamy ten mecz, by przedstawić naszą drużynę napastników” – takim hasłem zapowiedziany został na Twitterze filmik z udziałem polskiego piłkarza. Napastnik A.C. Milan pojawił się wśród bohaterów produkcji, wykonując swoją charakterystyczną cieszynkę, imitującą strzały z rewolweru. Choć jego drużyna nie wystąpiła w finale Champions League, to własnie w trakcie tego spotkania postanowiono wypuścić materiał z Krzysztofem Piątkiem.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy Netflix sięga po gwiazdy z Polski, by promować swoje seriale. Wspomnieć można choćby o Magdzie Gessler, która pojawiła się w zapowiedzi „Orange is the new black”, czy Piotrze Fronczewskim, który reklamował „Umbrella Academy” .

Trzeci sezon „Domu z papieru”

Sam „Dom z papieru” powróci z trzecią serią na Netfliksa 19 lipca. Serial opowiada o grupie ośmiorga przestępców o różnych umiejętnościach, których rekrutuje tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem „Profesor”. Celem jest dokonanie skoku stulecia – napadu na hiszpańską mennicę. Gdy dochodzi do realizacji planu, ludzie „Profesora” zajmują obiekt i biorą zakładników.

W serialu grają m.in.: Ursula Corbero (Tokio – postać pełniąca funkcję narratora), Alvaro Morte (Profesor), Paco Tous (Moskwa) Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Roberto Garcia Ruiz (Oslo), Itziar Ituño (inspektor Raquel Murillo), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Enrique Arce (Arturo Román), María Pedraza (Alison Parker).

