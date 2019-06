Priyanka Chopra odwiedziła Meghan Markle? Aktorka skomentowała doniesienia mediów

Priyanka Chopra znana jest dzięki wielu rolom w filmach rodem z Bollywood. Jej kariera z roku na rok nabierała tempa, a media zaczęły interesować się 36-latką szczególnie za sprawą jej związku z Nickiem Jonasem. Chopra w grudniu 2018 roku wyszła za popularnego muzyka, dzięki czemu częściej pojawia się na rozkładówkach tabloidów. Ostatnio „The Sun” poinformował, że aktorka pojawiła się w Anglii, gdzie odwiedziła Meghan Markle i jej syna, Archiego. Takie doniesienia nie wzięły się znikąd, ponieważ gwiazda filmu była zaproszona na ślub Meghan i Harry'ego, a brytyjskie gazety od czasu do czasu rozpisują się na temat relacji łączącej obie kobiety. Księżna Sussex i Chopra poznały się w 2016 roku na jednym z przyjęć organizowanych przez magazyn „Elle”. Nie oznacza to jednak, że należy wierzyć we wszystko, co na temat Meghan i Chopry napiszą media. Napisała o tym sama 36-latka.

Chopra udostępniła na Twitterze artykuł „The Sun”, który opatrzyła komentarzem. Odniosła się w nim do doniesień, że wręczyła małemu Archiemu kosztowny prezent od Tiffany & Co. „Chociaż to był wspaniały pomysł na prezent, to ta historia nie jest prawdziwa. Byłam w mieście w związku z pracą” – napisała żona Jonasa, komentując tym samym swój pobyt w Londynie. „Mam nadzieję, że niezależnie od tego, kim jest to »źródło«, to zacznie sprawdzać dokładniej fakty” – dodała.

Narodziny royal baby

Dziecko pary książęcej to chłopiec, który waży 3,2 kilograma. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przy porodzie Meghan Markle towarzyszył książę Harry. – Jestem bardzo podekscytowany, mogąc poinformować, że Meghan i ja mamy synka, bardzo zdrowego chłopca. Mama i niemowlę mają się nad wyraz dobrze. Jest to najbardziej niezwykłe doświadczenie, jakie mogłem sobie wyobrazić. W jaki sposób kobiety potrafią robić to, co robią, jest poza wszelkim pojęciem. Jesteśmy oboje przejęci i bardzo wdzięczni za wszelką miłość i wsparcie. To niesamowite, dlatego chciałem się tym podzielić z wami – mówił wyraźnie przejęty i uradowany książę Harry.

W środę 8 maja, a więc dwa dni po przyjściu dziecka na świat, media obiegła pierwsza fotografia synka Meghan i Harry'ego. Zdjęcie wykonał fotograf zatrudniony dla jednej z agencji informacyjnych. Tego samego dnia książęca para ujawniła imię dziecka. Ich potomek będzie się nazywał Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Jak podaje „The Guardian”, imię Archie ma angielskie korzenie i oznacza autentyczny i odważny. Jest to jedna z form imienia Archibald, jednak służby prasowe rodziny królewskiej nie doprecyzowały, czy podane imię jest faktycznie zdrobnieniem. Z kolei Harrison to swoisty hołd dla ojca dziecka, ponieważ w tłumaczeniu imię to znaczy dosłownie syn Harry'ego.

Czytaj także:

Donald Trump wypiera się słów o Meghan Markle. Mimo że został nagrany