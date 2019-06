Kinga Rusin ponownie krytykuje Zofię Klepacką. „W głowie mi się to nie mieści!”

Kinga Rusin wrzuciła na Instagrama zdjęcie swojego dziadka podporucznika Stefana Czyżewskiego. „Media podają, że Zofia Klepacka ma zostać członkiem honorowym Związku Żołnierzy AK... W głowie mi się to nie mieści!” – napisała. Jak poinformowała, jej dziadek był ochotnikiem Legionów Piłsudskiego i zaciągnął się do nich mając 16 lat. Został odznaczony przez Marszałka za zasługi i był oficerem AK, a w czasie Powstania Warszawskiego dowodził zgrupowaniem Albatros. „Zginął w obronie Pasty, osłaniając własnym ciałem 18-letniego żołnierza. Poniósł bohaterską śmierć w walce z ludźmi, którzy eksterminowali Żydów, przeprowadzali eksperymenty na homoseksualistach w obozach koncentracyjnych, niszczyli tych, którzy wg nich z urodzenia byli gorsi lub po prostu inni” – napisała dziennikarka. „Wskazywanie całych grup ludzi jako gorszych i niegodnych to fundament ideologii faszystowskiej. Odbieranie całym grupom ludzi godności to wstęp do totalitarnych praktyk” – podkreśliła.

„Ludzie o różnych orientacjach czy poglądach są jednocześnie naszymi żołnierzami, strażakami, sportowcami, naukowcami, górnikami, piosenkarzami, weterynarzami, lekarzami, pilotami, piłkarzami. I są jednocześnie z Podkarpacia czy Mazur. Są Góralami, Ślązakami, Kaszubami, z Wielkopolski czy Mazowsza. Każdy, jest inny, z różnych miejsc, a jednocześnie wszyscy Nasi! Nasi Rodacy, obywatele Rzeczypospolitej, umiłowani przez Boga tak samo” – czytamy. Na koniec dziennikarka apelowała, aby „nie dać się zakrzyczeć” . „Podnieście głowy, protestujcie, kiedy dzieje się zło, mówcie: SKANDAL, mówcie: WSTYD! Jeśli ktoś powie: »Żydzi do gazu«, »homoseksualiści są wynaturzeni«, »myślą inaczej więc są zdrajcami narodu«, powiedzcie głośno STOP, bo nie chcemy skończyć w faszystowskiej Polsce” – zakończyła.

Czytaj także:

Warszawa. Sprzeczka Kingi Rusin i Zofii Klepackiej przed lokalem wyborczymCzytaj także:

Dulkiewicz nie została dopuszczona do Morawieckiego. Chciała go zaprosić na obchody 4 czerwca