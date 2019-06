Agnieszka Grochowska w szwedzkim serialu sensacyjnym. O czym jest „Sanktuarium zła”?

Thriller psychologiczny, plus twórcy filmowej trylogii „Millenium”, plus tajemniczy szpital w Alpach, plus polski akcent w postaci Agnieszki Grochowskiej, plus Canal+. Takie połączenie pozwala nam spodziewać się całkiem interesujących rezultatów.

Jak dowiadujemy się z materiałów nadesłanych przez stację Canal+, w 8-odcinkowym thrillerze „Sanktuarium zła” będziemy mogli oglądać polską aktorkę. Agnieszka Grochowska, znana z produkcji takich jak „Pręgi”, „Bez wstydu”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei” czy „Tylko mnie kochaj”, wcieli się w rolę lekarza psychiatry dr. Kowalskiej. Na planie filmowym spotkała się z Matthew Modinem, znanym m.in. ze „Stranger Things”, „Full Metal Jacket” i „Ptaśka”. O czym jest „Sanktuarium zła”? Akcja „Sanktuarium Zła”, ośmioodcinkowego thrillera psychologicznego, rozgrywa się w Alpach. Główne bohaterki to pochodzące ze Szwecji, rozdzielone w przeszłości, identyczne bliźniaczki Siri i Helena. Ich relacje od zawsze były skomplikowane. Gdy Helena dostaje zaproszenie od Siri, by odwiedziła ją w sanatorium, w którym mieszka, kobieta w pierwszej chwili jest niechętna. Jednak wizja wakacji w Alpach ostatecznie ją przekonuje. Po kilku dniach Siri informuje Helenę, że ma do załatwienia ważną sprawę. Prosi siostrę o zastępstwo, lecz ta, mimo zauroczenia pensjonatem, odmawia. Wkrótce Siri znika. Pozostawiona sama sobie Helena zaczyna rozumieć, że jej siostra szybko nie wróci. Odkrywa także, że w sanktuarium, w którym przebywa, prowadzone są mrożące krew w żyłach eksperymenty na pacjentach chorych psychicznie. Uwięziona Helena zauważa, że nikt nie jest tu tym, za kogo się podaje. Na domiar złego wszyscy biorą ją za Siri. Otoczona grupą niebezpiecznych manipulatorów kobieta uświadamia sobie, że będzie musiała posunąć się do najgorszych czynów, aby przetrwać. Grochowska: To był poligon doświadczalny – To był dla mnie wspaniały „poligon doświadczalny”. Dwa i pół miesiąca w obezwładniającym Rzymie, potem miesiąc w Alpach. 40 dni zdjęć po angielsku, to trochę jak zaczynanie od nowa. Próba znalezienia osobowości w obcym języku, mojej jako aktorki a potem postaci. Fascynujący proces w towarzystwie genialnego Matthew Modine, od którego uczysz się nawet kiedy w czasie przerwy żartuje – tak swoją przygodę na planie filmowym opisywała sama Grochowska. Premiera serialu „Sanktuarium zła” zaplanowana została na 6 czerwca tego roku.