Premiera „X-Men: Mroczna Phoenix” już w piątek. Kolejne materiały z filmu zachęcą widzów?

Wykupienie przez Disneya wytwórni 20 Century Fox oznacza, że „X-Men: Mroczna Phoenix” to już ostatni film z tego uniwersum, nad którym pieczy nie sprawuje Marvel Studios. Fani superbohaterów Marvela mogą odetchnąć z ulgą, bowiem wiele z dotychczas powstałych ekranizacji komiksów o grupie mutantów, znanej jako X-Men, nie spełniło ich oczekiwań. Podobne obawy dotyczą zresztą „Dark Phoenix”. Dość przypomnieć, że premiera tego tytułu była już kilkukrotnie przesuwana. Pierwsze zdjęcia do „X-Men: Dark Phoenix” rozpoczęły się jeszcze w czerwcu 2017 r. To już trzynasty film uniwersum filmowo-serialowego osadzonego w świecie X-Men. Premiera poprzedniego filmu – „X-Men: Apocalypse” – odbyła się dwa lata temu.

Ostatecznie film mamy zobaczyć już w najbliższy piątek 7 czerwca 2019 roku. To właśnie z tego powodu spece od marketingu intensyfikują teraz swoje wysiłki, zalewając sieć kolejnymi trailerami i materiałami dodatkowymi, takimi jak cała scena dialogowa pomiędzy Charlesem Xavierem i Mystique. Niedawno do sieci trafił też kolejny trailer, przedstawiający kolejnych bohaterów. W „Mrocznej Phoenix” zobaczymy takich aktorów, jak Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters czy Jessica Chastain.

Film jest oparty na serii komiksów The Dark Phoenix Saga. 10 lat po wydarzeniach w filmie X-Men: Apocalypse, w latach dziewięćdziesiątych, Jean Grey traci kontrolę nad swoimi zdolnościami i staje się Mroczną Phoenix, zmuszając X-Menów do walki przeciwko niej. „Dark Phoenix” skupia się na Jean Grey, w której rolę wcieliła się Sophie Turner. To aktorka, która powinna być dobrze znana fanom serialu „Gra o tron”. 22-latka zagrała w nim rolę Sansy Stark.