Okaleczyli rekina i pochwalili się nagraniem w sieci. Odpowiedział im Jason Momoa

Nagranie autorstwa dwóch rybaków zatrudnionych w islandzkiej firmie pojawiło się w mediach społecznościowych. Widać na nim, że mężczyźni złowili rekina polarnego, czyli najdłużej żyjącego kręgowca na świecie. Przedstawiciele tego gatunku są łagodni, nie atakują ludzi, a w ostatnich latach coraz częściej mówi się o tym, że są zagrożone wyginięciem. Tym bardziej oburza zachowanie rybaków, którzy ucięli ogon ryby i wypuścili ją do wody krzycząc: „Powodzenia, próbuj pływać ty gnojku”. Nagranie zostało obejrzane wiele razy, a internauci udostępniali je dalej, krytykując przy tym zachowanie Islandczyków. Materiał skomentował również na swoim Instagramie Jason Momoa.

„Wasze życie zmieni się na zawsze”

Aktor w emocjonalnym wpisie zwrócił się do rybaków. Zauważył, że prawdopodobnie są dobrymi przyjaciółmi, dostawcami i ojcami. „Ale zrobiliście to. Wasze życie zmieni się na zawsze. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś tak okrutnego” – napisał Momoa. „Wasz śmiech sprawia, że jestem wściekły. Nigdy nie chciałem skrzywdzić człowieka tak bardzo jak wtedy, gdy usłyszałem wasz śmiech i to, co powiedzieliście” – dodał. Aktor stwierdził, że pomodli się za to, by rybacy znaleźli odkupienie oraz zauważył, że wszyscy popełniamy błędy. „Ale to, co zrobiliście, było czystym złem. Dostaniecie to, co ten rekin. Pier***cie się” – podsumował.

Islandzkie prawo przewiduje kary grzywny lub więzienia za okrucieństwo wobec zwierząt. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy rekiny są objęte tymi regulacjami. Adwokat Árni Stefán Árnasson w rozmowie z dziennikiem „RUV” zauważył, że jeśli okaże się, że prawo nie dotyczy rekinów, to rybaków nie będzie można ukarać. – Jest to trudna sprawa, ponieważ kiedy opracowywano przepisy, wykluczono niektóre gatunki zwierząt, w tym wszystkie dzikie ryby – dodał. Niewykluczone, że działania w tej sprawie podejmie islandzki państwowy lekarz weterynarii, a mężczyźni nie unikną konsekwencji za swoje zachowanie. Firma zatrudniająca rybaków już rozwiązała z nimi umowy oraz potępiła incydent uwieczniony na nagraniu.

