Znów problemy w HBO GO. Tym razem winny „Czarnobyl”?

Czy to seriale HBO są za dobre, czy serwery za słabe, faktem jest, że znów mamy do czynienia z awarią platformy HBO GO. O ile w ostatnich tygodniach winy upatrywano w ogromnej popularności serialu „Gra o tron”, o tyle tym razem jest to najprawdopodobniej efekt świetnych ocen, zbieranych przez „Czarnobyl”.

Produkcję HBO docenili m.in. użytkownicy IMDb - największej na świecie bazy z filmami, którzy już po trzech pierwszych odcinkach przyznawali jej średnio nawet 9,7 punktów w skali od 1 do 10. Po chwilowych wahaniach, wynik ten utrzymał się aż do 4 czerwca, do czasu emisji ostatniego, piątego odcinka. Daje to „Czarnobylowi” pierwszą pozycję w rankingu wszystkich seriali. Nie wiadomo niestety, czy serial utrzymał ten poziom do końca. Głównie przez to, ze ostatniego odcinka w Polsce we wtorek 4 czerwca przed południem po prostu nie dało się obejrzeć.

O problemach serwisu informował m.in. portal downdetector.pl. Około godziny 8 rano wykres zgłaszanych raportów z błędami poszybował w górę i utrzymywał wysoko przez kolejne godziny. Podejmowane w redakcji próby odpalenia odcinka opisywanego tutaj serialu również kończyły się niepowodzeniem. Najczęściej zgłaszanymi typami problemów było „strumieniowanie wideo” (68 proc.), logowanie (17 proc.) oraz brak połączenia (14 proc.).

Serial „Czarnobyl”

Emisja pierwszego epizodu tej miniserii miała miejsce 7 maja. W tym roku w kwietniu przypadała 33. rocznica wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W serialu HBO przedstawiono fabularną wersję tej katastrofy. W rolach głównych występują Jared Harris, Stellan Skarsgård oraz Emily Watson.

Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.

Awaria reaktora w Czarnobylu

26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej.

Czytaj także:

Kolejna awaria HBO GO. Powodem premiera nowego odcinka „Gry o tron”?