Bohaterowie popularnych komiksów po raz kolejny na małym ekranie. Dwie nowe produkcje od HBO GO

„Doom Patrol” – o czym?

To serial oparty na popularnym komiksie, przedstawiający perypetie nietypowej grupy superbohaterów DC Universe. Produkcja jest spin-offem serialu „Titans” i śledzi losy grupy Doom Patrol, w skład której wchodzą: Robotman aka Clifford”Cliff” Steele (Brendan Fraser – „Miasto gniewu”, „Mumia”, „George prosto z drzewa”), Negative Man aka Larry Trainor (Matt Bomer – „Białe kołnierzyki”, serial „American Horror Story: Hotel”, „Odruch serca”), Elasti-Woman aka Rita Farr (April Bowlby – seriale „Dwóch i pół”, „Jak poznałem waszą matkę”) oraz Crazy Jane (Diane Guerrero – serial „Orange Is the New Black”). Każdy z nich przeżył straszny wypadek, który spowodował okaleczenia i oszpecenia, ale dał również nadludzkie zdolności. Zespół zostaje wezwany do akcji przez Cyborga (Joivan Wade – Pierwsza noc oczyszczenia, Doctor Who), kiedy ich mentor – szalony naukowiec, doktor Niles Caulder aka Szef (Timothy Dalton – „W obliczu śmierci”, „Licencja na zabijanie”) – nagle zostaje porwany.

W premierowym odcinku serialu superbohaterowie postanawiają odwiedzić pobliskie miasteczko. Ta pozornie niewinna wyprawa prowadzi jednak do poważnych konsekwencji, w tym do spotkania z tajemniczym i potężnym Panem Nobody (Alan Tudyk – Bezmocni, Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie).

Twórcą serialu „Doom Patrol” jest Jeremy Carver (Nie z tego świata, Częstotliwość, Być człowiekiem). Scenariusz produkcji oparty został na losach bohaterów stworzonych dla DC przez Arnolda Drake'a, Boba Haneya i Bruna Premianiego. Za produkcję odpowiedzialni byli Jeremy Carver, Geoff Johns (Legion samobójców, Aquaman, Wonder Woman, Liga Sprawiedliwości), Greg Berlanti (scenariusz: Arrow, Titans, Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow), Sarah Schechter (Supergirl, Riverdale, Blindspot: Mapa zbrodni) i Chris Dingess (Agentka Carter, Eastwick, Kevin (Probably) Saves the World). Serial wyprodukowany został przez Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Television.

Premiera serialu „Doom Patrol”zaplanowana została na środę, 5 czerwca w HBO GO. Od rana w serwisie dostępny będzie cały sezon tego serialu. Na antenie HBO serial emitowany będzie od 15 lipca, co poniedziałek o godzinie 19.00. Serial liczy 15 odcinków.

„Krypton”

Serial śledzący losy przodka Supermena – jednego z najbardziej znanych w historii bohaterów komiksów, powraca natomiast z drugim sezonem.

Seg-El (Cameron Cuffe) jest legendarnym dziadkiem Supermana, który musiał zmierzyć się z poważnym dylematem – ocalić swoją planetę czy pozwolić na jej upadek z nadzieją na lepszą przyszłość swoich dzieci i wnuków? W drugim sezonie serialu wracamy do odmienionego Kandora. Generał Dru-Zod (Colin Salmon) przejął w nim kontrolę i zrobi wszystko, aby odbudować Krypton według własnych pomysłów. Planuje też podbój galaktyki. W obliczu tak ponurej perspektywy Seg-El próbuje zjednoczyć rozproszoną grupę rebeliantów i z ich pomocą pokonać generała. Wszystko, aby przywrócić nadzieję na ukochanej planecie. Szansa na powodzenie jest jednak zagrożona przez pojawiające się konflikty, niestabilne sojusze i inne rozumienie granic moralności, przez co każdy z członków grupy zmuszony zostaje do określenia, jak daleko jest w stanie się posunąć w swoim dążeniu do lepszego jutra.

Akcja produkcji toczy się kilka dekad przed narodzinami Człowieka ze Stali, a jej pomysłodawcami byli laureat nagrody Saturna David S. Goyer (Batman – Początek) oraz Damian Kindler (serial „Gwiezdne wrota”). W rolę głównego bohatera wciela się Cameron Cuffe („Boska Florence”).

Premiera drugiego sezonu serialu „Krypton” odbędzie się w HBO GO dzień po amerykańskiej premierze, 13 czerwca. Nowe odcinki dodawane będą co tydzień w czwartki. Na antenie HBO serial emitowany będzie od 16 lipca o godzinie 19:00.