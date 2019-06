Wygrała główną nagrodę w „Milionerach”. Na co ją przeznaczyła?

W czwartek 14 marca w programie „Milionerzy” Katarzyna Kant-Wysocka odpowiedziała poprawnie na ostatnie pytanie i wygrała milion złotych! Była to trzecia główna wygrana w historii teleturnieju. Hubert Urbański przedstawiając uczestniczkę poinformował widzów, że Kant-Wysocka pochodzi z Gdańska i jest miłośniczką kultury antycznej. Jest absolwentką filologii klasycznej, znającą biegle łacinę oraz grekę. Na co dzień zajmuje się marketingiem, ponieważ, jak przyznała, ciężko o pracę w zawodzie. Kant-Wysocka prowadzi także bloga dobrzewychowana.pl.

Jak podaje TVN24, już dzień po wygranej, szczęśliwa zwyciężczyni mówiła na co zamierza przeznaczyć główną nagrodę. Wśród marzeń do zrealizowania wymieniała kupno mieszkania, podróże i wydanie własnego poradnika. Jak się okazuje Katarzyna Kant-Wysocka już spełniła część swojego planu. „Nie ma mebli, ale jest szczęście. Moje miejsce na ziemi” – napisała na Instagramie. „W przeddzień odbioru kluczy do nowego mieszkania kończy się wiosenny sezon »Milionerów«. Nigdy bym nie pomyślała, że moje życie odmieni teleturniej. Warto marzyć i warto próbować spełniać marzenia!” – dodała w kolejnym wpisie.

Pytanie za milion złotych

Ostatnie pytanie, z którym musiała zmierzyć się Katarzyna Kant-Wysocka w programie „Milionerzy" dotyczyło tajemnic różańcowych.

Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest:

A: Wniebowzięcie Matki Bożej

B: Zmartwychwstanie Jezusa

C: Śmierć Jezusa na krzyżu

D: Zesłanie Ducha Świętego

Po krótkiej analizie Kant-Wysocka zaznaczyła odpowiedź C – śmierć Jezusa na krzyżu. Jest to oczywiście poprawna odpowiedź.

