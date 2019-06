Co robi teraz obsada serialu „Gra o tron”? Lista produkcji, w których zobaczymy aktorów

Nathalie Emmanuel jako Missandei

Od 2017 roku wiemy, że powstaje prequel do filmu "Czarny kryształ" z 1982 roku, w którym zobaczyć mamy Emmanuel. Pod koniec lipca aktorkę zobaczymy też w "Czterech weselach i pogrzebie", gdzie wciela się w Mayę.



Gwendoline Christie jako Brienne z Tarthu

Aktorka jest wśród obsady filmu "Personal History of David Copperfield" (postaci stworzonej przez Charlesa Dickensa, a nie iluzjonisty). Pojawi się też u boku Dakoty Johnson w filmie "The Friend", historii małżeństwa, które dowiaduje się, że jednemu z nich zostało tylko sześć miesięcy życia.



Peter Dinklage jako Tyrion Lannister

Dinklage w 2020 roku pojawi się wśród obsady sequela "Croods 2". Ponadto usłyszymy głos aktora w "Angry Birds Movie 2". Mało wiemy o dwóch kolejnych produkcjach, w których mamy zobaczyć aktora, czyli o "The Dwarf" i "The Thicket". Biorąc pod uwagę jego rolę w "Grze o tron", fani już zacierają ręce na inne produkcje z jego udziałem.



Nikolaj Coster-Waldau jako Jaime Lannister

Aktora zobaczymy już niedługo w aż czterech produkcjach. W "Domino", thrillerze o policjantach zagra także z Carice van Houten (Melisandre z "Gry o tron"). Później pojawi się w "Suicide Tourist", gdzie zagra detektywa, "Notat" - o ataku terrorystycznym w Kopenhadze w 2015 roku, a następnie w "The Silencing", o samotnym myśliwym i organach ścigania, starających się złapać mordercę.



Lena Headey jako Cersei Lannister

W kolejce aktorka ma trzy filmy. Pierwszy z nich to "The Flood", w którym zagrała z Iainem Glenem, który w "Grze o tron" wciela się w Ser Joraha. W fazie produkcji jest także film "Crooks" z Headey. Ostatnim jest "Gunpowder Milkshake", w którym grają gwiazdy takie jak Carla Gugino, Karen Gillan, Michelle Yeoh, Angela Bassett i Paul Giamatti. Szczegóły filmu są jednak ściśle tajne. Wiadomo tylko, że będzie miał coś wspólnego z zabójcami i obejmował będzie "kilka pokoleń".



Isaac Hempstead Wright jako Bran Stark

Aktor ma na liście dwa filmy w fazie przedprodukcyjnej - thriller i film akcji. Pierwszy z nich nosi tytuł "The Blue Mauritius" i opowiada o złodziejach, którzy chcą ukraść najcenniejszy na świecie... znaczek. W filmie tym zobaczymy także Anthony'ego Mackie. Drugą produkcją jest "Voyagers", w którym poza Hempsteadem Wrightem zobaczymy także Colina Farrella i Lily-Rose Depp.



Sophie Turner jako Sansa Stark

Aktorka, którą znany z roli Sansy Stark w serialu "Gra o tron", zagrała tytułowa bohaterkę w filmie "X-Men: Mroczna Phoenix", którego premiera zaplanowana jest na 7 czerwca. To fantastycznonaukowy film akcji na podstawie serii komiksów o grupie superbohaterów o tej samej nazwie wydawnictwa Marvel Comics. Na liście produkcji, w których zobaczymy Turner w najbliższym czasie jest także thriller zatytułowany "heavy on her roster", w którym ona i Daniel Zovatto wcielają się w role zakochanej do szaleństwa pary, która zaangażowana jest w sprzedaż narkotyków.



Maisie Williams jako Arya Stark

Wszystko wskazuje na to, że Williams będzie kontynuowała role podobne do Aryi Stark. Pierwszym tytułem na liście, w którym ją zobaczymy jest thriller "The Owners", której chłopak planuje włamanie, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Drugim filmem Williams jest produkcja "Nowi mutanci", która na ekranach kin pojawić ma się w 2020 roku.



Emilia Clarke jako Daenerys Targaryen

Serialowa Daenerys, Khaleesi i Matka Smoków, ma już w kolejce kilka wielkich hitów. Zagrała w thrillerze zatytułowanym "Above Suspicion", opartym na prawdziwej historii agenta FBI i kobiety z małego miasteczka (Clarke), którzy wdają się w romans. Na razie nie zdradzono jeszcze daty premiery produkcji. Ponadto Clarke zobaczymy w filmie "Last Christmas", który może stać się kolejnym wielkim świątecznym klasykiem.



Kit Harrington jako Jon Snow

Wszystko wskazuje na to, że Kit Harington nie ma w planach niczego konkretnego, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo publicznie. W wywiadzie dla "Entertainment Weekly" aktor przyznał, że po zakończeniu "Gry o tron" chciałby mieć czas dla siebie i swojej rodziny, z dala od świateł reflektorów, które towarzyszyły obsadzie przez te wszystkie lata. "Chcialbym zrobić krok w tył i cieszyć się nierozpoznawalnością. Obciąć włosy, sprawić, że nie będę już w oczach innych Jonem Snowem i zrobić jakieś szalone rzeczy ze swoim wyglądem" - podkreślał. Poza tym, że chce pożegnać się z czarnymi lokami, aktor przyznał, że chciałby też kiedyś zostać ojcem.Czytaj także:

