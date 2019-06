„Czarnobyl”. Wcieliła się w Ludmiłę Ignatenko. Rozpoznalibyście ją na ulicy?

Jessie Buckley pochodzi z Irlandii i ma 29 lat. Jej kariera zaczęła się w 2008 roku, kiedy pojawiła się w programie BBC „I'd Do Antyhing” , w którym zdobyła drugie miejsce. W tym samym roku pojawiła się w „A Little Night Music” na West Endzie. Krótko później rozpoczęła naukę w Royal Avademy of Dramatic Art, którą ukończyła w 2013 roku.

W 2016 aktorka zagrała w „Wojnie i pokoju” , adaptacji powieści historycznej rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja. Następnie w „Taboo” jako Lorna Bow, później jako Honor Martin w „The Last Post” . Widzowie zobaczyć mogli ją także w adaptacji powieści Wilkie Collins zatytułowanej „A Woman in White” . Po tym, jak wystąpiła w serialu „Czarnobyl” , magazyn „Forbes” umieścił ją na liście „30 przed 30” .