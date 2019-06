Polskie odznaczenia w „Milionerach”. Uczestnik usłyszał pytanie za 250 tys. zł

Łukasz Półrolniczak bez korzystania z kół ratunkowych dotarł do pytania za 250 tys. zł. Wcześniej odpowiadał pewnie, a pierwsze wątpliwości miał przy zagadnieniu dotyczącym różnych odznaczeń przyznawanych w naszym kraju.

Według hierarchii starszeństwa wśród polskich odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest wyżej niż:

A: Krzyż Partyzancki

B: Gwiazda Afganistanu

C: Order Orła Białego

D: Order Odrodzenia Polski

Uczestnik początkowo nie był w stanie wykluczyć żadnej opcji, w związku z tym skorzystał z koła ratunkowego „pół na pół”. System wyeliminował pierwszą i czwartą odpowiedź. Mając do wyboru „Gwiazdę Afganistanu” oraz „Order Orła Białego”, Łukasz Półrolniczak wskazał na drugi wariant. To była dobra decyzja, dzięki czemu uczestnik przebrnął przez pytanie za 250 tys. zł i będzie mógł zmierzyć się z pytaniem za pół miliona złotych. To nastąpi już w kolejnym odcinku, ponieważ po zagadnieniu związanym z odznaczeniami, upłynął czas przewidziany na realizację programu.

Czytaj także:

Filip Chajzer drwi z mieszkańców Sosnowca? „To nie jest dobra reklama dla Pana i pracodawcy”