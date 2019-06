Aktor „Gry o tron” przewidział zakończenie serialu. Mówił o tym... 4 lata przed premierą

Emocje po premierze ósmego sezonu „Gry o tron” wprawdzie już opadły, ale serial HBO wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Świat wykreowany przez George R.R. Martina do tego stopnia zawładnął wyobraźnią widzów, że niektórzy wciąż na nowo analizują to, co wydarzyło się przez ostatnie sezony. Jeszcze w trakcie emisji produkcji niektórzy bawili się w przewidywania, jak twórcy pokierują losami bohaterów ostatniej serii. Swoje typy miał również Finn Jones, który wcielał się w rolę Lorasa Tyrella.

Bran na tronie i sojusze

Serwis BuzzFeed News przypomniał wywiad, jaki 22 maja 2015 roku pojawił się na łamach „Vulture”. Wówczas HBO emitowało piąty sezon serii, będący ostatnim, jaki powstał na podstawie książek Martina. Dalsze losy bohaterów stanowiły inwencję scenarzystów, w związku z czym Jones nie wiedział, co wydarzy się w kolejnych seriach. Mimo to dość trafnie przewidział dalszą fabułę. Aktor, który wcielał się w postać zabitą pod koniec szóstego sezonu, powiedział w trakcie wywiadu, że chciałby zobaczyć, jak Loras jest oszpecany przez Wróble. Tak w rzeczywistości się stało, a był to element nawrócenia bohatera.

Jones spekulował również na temat sojuszu Tyrellów z Martellami w celu pozbycia się Lannisterów i przygotowania do wojny z Północą. – Ponieważ Martellowie i Tyrellowie mają podobne ambicje, możliwości i moralność myślę, że nienawiść do Lannisterów połączyłaby ich – mówił aktor. – Jeśli już będą mieli sojusz, to może Daenerys mogłaby do nich dołączyć? – spekulował Jones, co okazało się bardzo trafnym przewidywaniem.

Serialowy Loras podczas wywiadu przewidział, że Żelazny Tron zostanie zniszczony, a władcą zostanie Bran. – On, jego Mała Rada, którą tworzyliby Brienne, Tyrion, a może i niektórzy z Tyrellów, bo jestem stronniczy. Będą starali się utrzymać pokój po ten niszczącej wojnie, która spustoszyła Westeros i zabiła wielu ludzi – mówił aktor, co również kilka sezonów później w dużej mierze znalazło odzwierciedlenie w rzeczywistości. Typowania Jonesa nie zawsze były trafne. Aktor postawił hipotezę, że Loras i Margaery będą walczyli z Lannisterami, a jeden z przedstawicieli rodu zasiądzie w Małej Radzie. To jednak nie doszło do skutku.

