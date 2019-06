Brad Pitt po raz pierwszy w takiej roli. Jest zwiastun filmu „Ad Astra”

Główną rolę w filmie gra Brad Pitt. Aktor wciela się w astronautę Roya McBride, który przemierza Układ Słoneczny w poszukiwaniu swojego ojca (Tommy Lee Jones), który zniknął dwie dekady po tym, jak opuścił Ziemię w poszukiwaniu zaawansowanego życia pozaziemskiego na Neptunie. W czasie swej podróży Pitt odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie. Drugoplanowe role w filmie grają także Liv Tyler, Donald Sutherland i nominowana do Oscara za rolę Mildred w filmie „Loving” Ruth Negga.

James Gray swój film porównywał do powieści Josepha Conrada „Jądro ciemności” . – Jestem tym przerażona. Gatunek science-fiction jest bardzo trudny, ponieważ występują elementy fantazji, ale też fantastyki – mówił Gray w rozmowie z magazynem „Collider” o filmie. – To, co starałem się zrobić, to najbardziej realistycznie przedstawić podróże kosmiczne, które zostały uwzględnione w filmie i, aby zasadniczo przekazać, że „przestrzeń jest dla nas wroga” . To rodzaj opowieści, którą porównać można do „Jądra ciemności” . Wiążę z tym projektem wiele nadziei, ale z pewnością projekt jest bardzo ambitny – dodał.