„Solitary” będzie kolejnym hitem na koncie Mahershala Ali'ego? Dramat oparty jest na prawdziwej historii

Wytwórnia Fox Searchlight kupiła prawa do zekranizowania pamiętnika Alberta Woodfoxa z 2019 roku o 43 latach spędzonych w odosobnieniu w więzieniu Angola w Luizjanie. Pełen tytuł książki brzmi: „Solitary: Unbroken by Four Decades In Solitary Confinement, My Story of Transformation and Hope” ( „Samotnie: Niezłamany po czterech dekadach w izolatce, moja historia transformacji i nadziei” . Projekt jest we wczesnej fazie rozwoju – brakuje reżysera czy scenarzysty.

Woodfox i Herman Wallace w 1972 roku zostali oskarżeni o zabicie strażnika więziennego i skazani za to w 1974. W latach 90. aktywiści rozpoczęli starania o uniewinnienie Woodfoxa. Nastąpiło to dopiero w 2014 roku. Woodfox wyszedł na wolność w 2016 roku po tym, jak prokuratura w końcu zgodziła się na ponowne rozpatrzenie tej sprawy.

W czasie pobytu w więzieniu Woodfox i Wallace prowadzili kampanię na rzecz reformy więziennictwa jako członkowie Partii Czarnych Panter. Wallace wyszedł na wolność w 2013 roku z powodu choroby nowotworowej. Zmarł trzy dni później.

Film wyprodukowany zostanie przez Jamie'ego Patricofa i Anonymous Content. Patricof współpracował już z Alim przy filmie „Drugie oblicze” z 2012 roku.

