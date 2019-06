Jason Momoa dotkliwie pobity. Nowe nagranie aktora hitem w sieci

Wideo aktor zamieścił na swoim Instagramie oraz kanale na YouTube. „Słuchaj, nie ma znaczenia, jak się nawadniasz, dopóki robisz to bez użycia jednorazowego plastiku” – mówi Momoa na nagraniu, a następnie uderza w plastikowe butelki mijanych przez siebie na ulicy ludzi. W końcu robi to w kierunku nieodpowiedniej osoby – Real Deal Mada – który, jak widzimy już w kolejnej scenie, dotkliwie go pobił. Wszystko wskazuje na to, że na koniec panowie się pogodzili, gdyż wspólnie piją z kieliszków wodę. „Istnieje tak wiele alternatyw, po które możesz sięgnąć. Dla oceanu, dla planety, dla przyszłych pokoleń. Proszę, po prostu przest ań używać plastikowych butelek jednorazowego użytku” – podkreśla. Wideo na Instagramie otrzymało już ponad 830 tys. „serduszek” .

Pochodzący z Hawajów aktor w kolejnym nagraniu zamieścił innych aktorów i artystów, którzy zachęcają do tego, aby w miarę możliwości pozbyć się plastiku z codziennego życia. Momoa ogolił swoją kultową brodę miesiąc temu, aby zwrócić uwagę na to, jak plastik szkodzi Ziemi.

Czytaj także:

Jason Momoa zgolił brodę po raz pierwszy od 2012 roku. Znalazł do tego dobry powód