Córka Kylie Jenner trafiła do szpitala. „Niech Bóg błogosławi wszystkie mamy z chorymi dziećmi”

Kylie Jenner, najmłodsza na świecie miliarderka według magazynu „Forbes” , na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie Stromi, owiniętej w koc i ssącej smoczek. Chociaż dziewczynka na zdjęciu spała, jej matka zdradziła, że u dziecka doszło do ostrej reakcji alergicznej.

„Spędziłam cały dzień w szpitalu z moim dzieckiem. Miała reakcję alergiczną, ale już jest dobrze i jesteśmy w domu. Nic się nie liczy, kiedy coś takiego się dzieje. Niech Bóg błogosławi wszystkie mamy z chorymi dziećmi. Przesyłam miłość i pozytywną energię w waszą stronę” – napisała.