Córka Kylie Jenner trafiła do szpitala. „Niech Bóg błogosławi wszystkie mamy z chorymi dziećmi”

Kylie Jenner, najmłodsza na świecie miliarderka według magazynu „Forbes” , na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie Stromi, owiniętej w koc i ssącej smoczek. Chociaż dziewczynka na zdjęciu spała, jej matka zdradziła, że u dziecka doszło do ostrej reakcji alergicznej.

„Spędziłam cały dzień w szpitalu z moim dzieckiem. Miała reakcję alergiczną, ale już jest dobrze i jesteśmy w domu. Nic się nie liczy, kiedy coś takiego się dzieje. Niech Bóg błogosławi wszystkie mamy z chorymi dziećmi. Przesyłam miłość i pozytywną energię w waszą stronę” – napisała.

Jenner nie określiła, co spowodowało u Stormi reakcję alergiczną. Nie opublikowała też informacji o zdarzeniu na Facebooku i Twitterze. W osobnym poście na InstaStory podkreśliła, że jest wdzięczna Bogu. „Jestem błogosławiona, dziękuje Bogu. Wierzę, że otrzymujemy to, co sami dajemy światu. Jeżeli chcesz miłości, dawaj miłość. Jeżeli chcesz sukcesu, dawaj sukces” – podkreśliła.

