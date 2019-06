Kate Beckinsale pokazała wiadomość do córki. „Zażywasz dużo kokainy?”

Aktorka znana z ról w takich filmach jak „Underworld”, „Pearl Harbor” czy „Van Helsing” przez siedem lat była związana z Michaelem Sheenem. Owocem ich związku jest 20-letnia obecnie Lily Mo Sheen. Chociaż para rozstała się już w 2003 roku, to do dzisiaj pozostaje w przyjaznych stosunkach. Dobrze układają się także relacje Beckinsale z córką. Aktorka udostępniła ostatnio w mediach społecznościowych screen ze swojej korespondencji z 20-latką.

„Zażywasz dużo kokainy?” – zapytała Beckinsale w wiadomości. Lily Mo Sheen najwyraźniej była zdezorientowana SMS-em tej treści. „Biorę 0 kokainy. Co się dzieje?" – dopytywała matkę. Gdy ta nie odpisywała, zniecierpliwiona 20-latka zaczęła ją ponaglać. „Nie możesz pisać do mnie a później milczeć” – napisała Mo Sheen. Po pewnym czasie aktorka zdecydowała się odpowiedzieć. „Miałam sen, że brałaś i oszalałam” – napisała Beckinsale. „Jesteś wariatką” – odpisała jej córka. Aktorka we wpisie na Instagramie wyjaśniła, że podobnie jak wiele mam, najbardziej boi się snów z udziałem jej dziecka.

Lily Mo Sheen - córka Kate Beckinsale i Michaela Sheena

