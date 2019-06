Madonna przerywa milczenie ws. Harveya Weinsteina. „Przekroczył wszelkie granice”

– Pozwalał sobie na niezwykle seksualne i zalotne uwagi, kiedy pracowaliśmy razem. Był wtedy żonaty, a ja na pewno nie byłam zainteresowana – podkreśliła Madonna w rozmowie z „The New York Times” . – Przekroczył wszelkie granice – dodała.

Harvey Weinstein w 2017 roku został zwolniony z Weinstein Company po tym, jak kilkanaście kobiet oskarżyło go o molestowanie seksualne. Szczególnie głośno było o artykule Ronana Farrowa w magazynie „The New Yorker” , w którym o nieprzyjemnych doświadczeniach z reżyserem opowiedziały m.in. Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Cara Delavigne, Léa Seydoux, Judith Godrèche czy Angelina Jolie.

Teraz o podobnych doświadczeniach z reżyserem opowiedziała Madonna. – Byłam świadoma tego, że tak samo zachowywał się w stosunku do wielu innych kobiet z branży. Wszystkie myślałyśmy, że Harvey może to robić, bo ma taką wielką moc, odnosi ogromne sukcesy, a jego filmy świetnie się sprzedają i każdy chce z nim pracować, więc trzeba się na to zgodzić – mówiła Madonna.

Czytaj także:

Tańcząca Chmura, Byron czy Michaela. Tak wygląda dziś obsada serialu „Doktor Quinn”