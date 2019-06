Emilia Krakowska trafiła do szpitala. Aktorka źle się poczuła

79-letnia aktorka Emilia Krakowska trafiła do szpitala po tym, jak poczuła się źle podczas prób do spektaklu „8 kobiet” w warszawskim Och-Teatrze. – To nie było nic poważnego – skomentowała w rozmowie z Plejadą.