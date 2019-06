„John Rambo częściej niż po broń sięga dziś po butelkę”. Mamy polski zwiastun zakończenia serii

Poniższy tekst zawiera informacje dotyczące fabuły początkowych minut filmu „Rambo: Ostatnia krew”:

„John Rambo częściej niż po broń sięga dziś po butelkę” – tak o głównym bohaterze promowanego filmu pisze się w komunikacie.polskiego wydawcy. Z tej samej zapowiedzi dowiadujemy się, że były komandos szuka w niej ucieczki przed powracającymi wspomnieniami dawnych walk i utraconych bliskich. Do ponownej walki zmusza go dopiero informacja o uprowadzeniu córki jego przyjaciółki,

Rambo szybko orientuje się, że porywacze są zaledwie częścią mafii, która zarabia na porwaniach młodych kobiet. Odbicie dziewczyny oznacza więc rzucenie wyzwania całej organizacji. Ale, jak czytamy w komunikacie, „wojna to żywioł Johna Rambo. Gdy jego przeciwnicy zrozumieją, że najtrudniejszym przeciwnikiem jest ten, który nie ma nic do stracenia, nie będzie już dla nikogo odwrotu. Okazywanie litości nie jest najmocniejszą stroną John Rambo. Oni pierwsi przelali krew. On zrobi to ostatni”.

Co mówi o nowym Rambo Stallone?

W rozmowie z Deadline Hollywood Sylvester Stallone w Cannes wyjaśnił, czym różni się nowa produkcja od tych, które widzieliśmy wcześniej na przestrzeni 37 lat. – W żadnym filmie Rambo nigdy nie wraca do domu. Jedzie do dżungli albo Afganistanu. W nowej części wraca, ale w pewien sposób nigdy do niego nie dociera. Jest tam, ale jednocześnie go tam nie ma. To właśnie wokół tego aspektu jest zbudowana cała historia. W momencie, kiedy przekracza próg swojego domu, traci całą kontrolę. To świat kontroluje ciebie – mówił Stallone.

– Rambo nadal zmaga się z wyrzutami sumienia kogoś, kto przetrwał, bo chciałby uratować swoich przyjaciół w Wietnamie. To wynik zespołu stresu pourazowego. Ma ciężki okres. Posiada piękne ranczo, ale żyje pod ziemią. W ten sposób radzi sobie ze swoim dylematem. W Wietnamie jest coś podziemnego. Ma w domu przybraną rodzinę. Jego ojciec zmarł. Gospodyni, która skończyła 70-tkę, ma wnuczkę. On staje się dla niej przyrodnim ojcem. Dziewczyna odnajduje prawdziwego ojca w Meksyku i wyjeżdża na jego poszukiwania. Ale coś się dzieje. W tym filmie pojawi się poważny wątek zemsty – opowiadał.

