Pierwszy szwedzki serial HBO Europe. Premiera już 1 lipca

Gösta to 28-letni psycholog dziecięcy, który dostaje swoją pierwszą pracę w małym miasteczku na dalekiej prowincji. Przeprowadza się tam ze Sztokholmu i wynajmuje mały domek pośrodku lasu. Gösta chce być najlepszym człowiekiem na świecie i pomagać wszystkim napotkanym na swojej drodze ludziom. Czasami mu to wychodzi, ale zdarza się też, że nic nie idzie po jego myśli...

Serial składać się będzie z 12 półgodzinnych odcinków. Jego twórcą jest Lukas Moodysson, który odpowiada za scenariusz i reżyserię całości produkcji. Moodysson jest znanym szwedzkim scenarzystą i reżyserem, którego znakiem szczególnym jest autentyczna i bezkompromisowa narracja. Jego debiutem reżyserskim był głośny dramat z 1998 roku pt. „Fucking Åmål”, który spotkał się z doskonałym przyjęciem krytyków i zdobył cztery nagrody Guldbagge, najważniejsze wyróżnienia filmowe w Szwecji. Filmografia Moodyssona obejmuje wiele doskonałych i wielokrotnie nagradzanych produkcji, m.in. „Tylko razem” (Tillsammans), „Lilya 4-Ever” (Lilja 4-ever) i „We Are the Best!” (Vi är bäst!).

W serialu „Gösta” występują: Vilhelm Blomgren jako Gösta, Amy Deasismont jako jego dziewczyna Melissa, Mattias Silvell jako jego ojciec, Clara Drake jako jego pacjentka Saga, Regina Lund jako jego matka, Elisabet Carlsson jako jego kolega, Nidhal Fares jako jego lokator Hussein i Gustav Berg jako jego przyjaciel Jonas.

Za produkcję serialu odpowiada Lars Jönsson z Memfis Film. Obowiązki producentów wykonawczych w imieniu HBO Europe pełnią Hanne Palmquist, Steve Matthews i Antony Root. Za międzynarodową dystrybucję serialu - poza krajami europejskimi, w których dostępne jest HBO - odpowiadać będzie spółka REinvent Studios International Sales.

Premiera serialu „Gösta” odbędzie się 1 lipca w HBO i HBO GO. Tego dnia do HBO GO dodane zostaną pierwsze cztery odcinki serialu, kolejne (po dwa) będą pojawiały się w serwisie w każdy poniedziałek rano. Na antenie HBO serial będzie emitowany po jednym odcinku, w każdy poniedziałek o godz. 22.10.

Premiera produkcji odbędzie się tego samego dnia we wszystkich krajach europejskich, w których dostępne jest HBO.

