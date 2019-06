Kylie Jenner urządziła imprezę w klimacie „Opowieści podręcznej”. To nie spodobało się fanom

Anastasia Karanikolaou jest uznawana za najlepszą przyjaciółkę Kylie Jenner. Świadczy o tym zaangażowanie 21-latki w organizację przyjęcia urodzinowego Karanikolaou. Jenner mocno zainspirowała się serialem „Opowieść podręcznej”. Goście otrzymali kultowe czerwone płaszcze, kelnerzy byli przebrani za „Marty”, a w barku królowały trunki takie jak tequila „Pod Jego okiem” czy wódka „Chwalmy Pana”. Jak podaje portal USA Today, Jenner na swoim InstaStories pokazała, że do gości płci męskiej zwracała się per „Dowódca”, a do imion pań obecnych na imprezie dodawała „of”, by zaznaczyć, do kogo ta kobieta „należy”. Jest to nawiązanie do podobnej praktyki stosowanej przez bohaterów serialu. Inspirowanie się produkcją, która traktuje o dyskryminacji wobec kobiet, nie spodobało się wszystkim internautom.

Jeden z użytkowników Twittera stwierdził, że „ignorancja Jenner jest obrzydliwa”. Ktoś inny zauważył, że inspirowanie się serialem w czasach, gdy prawa kobiet oraz ich autonomia są „szczególnie atakowane” jest wręcz zniechęcające.

O czym jest trzeci sezon „Opowieści podręcznej”?

Trzeci sezon serialu liczyć będzie 13 odcinków i skoncentruje się na tytułowej podręcznej June (Elizabeth Moss) i jej buncie przeciwko Republice Gileadu, do którego kobieta trafia ponownie po tym, jak pod koniec drugiego sezonu, zrezygnowała z możliwości ucieczki ze swoim dzieckiem do Kanady. Teraz będzie musiała stawić czoła reżimowi i wielu przytłaczającym ją przeciwnościom losu. Zaskakujące spotkania, zdrady i podróż do przerażającego serca Gileadu zmuszają wszystkich bohaterów do działania. Na ustach mają oni tylko jedną prowokacyjną modlitwę: „Błogosławiona walka”. Pierwsze odcinki produkcji można już oglądać w serwisie HBO GO.

W serialu występują: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd, O-T Fagbenle, Max Minghella, Samira Wiley i Bradley Whitford. Serial Opowieść podręcznej produkowany jest przez MGM. Jego twórcą i scenarzystą jest Bruce Miller. Producentami wykonawczymi serialu są Miller, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman oraz Mike Barker. Międzynarodowym dystrybutorem serialu jest spółka MGM.