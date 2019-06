Lody z alkoholem dla dzieci? Magda Gessler odpowiada na zarzuty

Lody marki Ice Queen były rozdawane w niedzielę 2 czerwca na Placu Europejskim w Warszawie, gdzie zorganizowano obchody Dnia Dziecka. Mieszkańcy stolicy mogli za darmo spróbować przysmaków wyprodukowanych przez Magdę Gessler, a uczestnicy imprezy mieli do wyboru całą gamę smaków. Znalazły się tam m.in. lody prosecco czy campari z pomarańczą, co mogło naruszyć przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. „Dziennik Gazeta Prawna” zwrócił uwagę na to, że jeden z punktów dokumentu zabrania promowania usług i produktów których „nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego” . Publikacja dziennika zawierała oświadczenie biura prasowego Ice Queen, które wyjaśniło, że producent nie zamierza rozdawać czy sprzedawać lodów aromatyzowanych alkoholem najmłodszym. Temat podjął również „Fakt”.

„Przygotowanie gruntu pod sięganie po alkohol w przyszłości”

Dziennik przytoczył opinię Katarzyny Łukowskiej, p.o. dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Nawet jeśli nie złamano prawa, to pozostaje aspekt wychowawczy. Tutaj nie ma wątpliwości: trzeba ocenić takie zdarzenie negatywnie. Wprowadzanie smaku alkoholu do diety dzieci, jeszcze poprzez podawanie pozytywnie im kojarzących się lodów, to przygotowanie gruntu pod sięganie po alkohol w przyszłości – stwierdziła Łukowska.

W sprawie wypowiedziała się również prawniczka dr Małgorzata Świeca. – Zarówno w przypadku lodów o smaku prosecco, jak i campari zachodzi tożsamość nazwy produktu z oznaczeniem napoju alkoholowego, co w konsekwencji stanowi naruszenie przepisu. Co więcej, regulacja ta nie dopuszcza wyjątku w postaci możliwości promocji takiego produktu poprzez oferowanie go osobom pełnoletnim. Zakaz reklamy i promocji tego rodzaju produktów lub usług ma charakter bezwzględny – podkreśliła w rozmowie z „Faktem".

Co na to Magda Gessler?

Na doniesienia medialne postanowiła odpowiedzieć sama zainteresowana. – Lody nie zawierają alkoholu. Są gotowane wcześniej, tak jak każda inna potrawa z dodatkiem alkoholu, który po obróbce całkowicie wyparowuje – wyjaśniła Gessler w rozmowie z serwisem Plotek. – Mamy bardzo odpowiedzialny i profesjonalny zespół i wszystko jest dokładnie dopracowywane, przygotowywane i sprawdzane. Afera, którą podsyca prasa, jest całkowicie bezpodstawna i liczę, że nikt w nią nie uwierzył. A lody są przepyszne. Polecam spróbować – dodała.

