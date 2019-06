Aktorka, która gra jedną z głównych ról w „M jak miłość” odejdzie z serialu? „Jesteśmy tak dogadani z produkcją”

Tuż przed przerwą wakacyjną Natalka (w tej roli Marcjanna Lelek) przyjechała do Polski na ślub swojej siostry Uli (Iga Krefft). Fani serialu mieli nadzieję, że młoda aktorka częściej będzie gościć na ekranach. Tak się jednak nie stanie. Jak podaje „Super Express”, w 1452 odcinku „M jak miłość”, który zostanie wyemitowany już po przerwie wakacyjnej, Natalka wróci do swojego męża Franka i córki Hani do Australii, gdzie wcześniej wyemigrował także jej ojciec Marek Mostowiak (Kacper Kuszewski) z partnerką Ewą (Dominika Kluźniak). Rodzina wspólnie prowadzi za granicą firmę.

W nowym sezonie serialu wątek Natalki zostanie bardzo ograniczony. Wszystko z powodu decyzji Marcjanny Lelek o ograniczeniu udziału w produkcji. – Od dłuższego już czasu Natalka pojawia się co jakiś czas na chwilkę, ale nie mieszka na stałe z bohaterami głównych wątków. Jesteśmy tak dogadani z produkcją. Dzięki temu mam czas na naukę i własne projekty – tłumaczyła młoda aktorka w rozmowie z Party.pl zapewniając jednak, że nie ma zamiaru na stałe pożegnać się z rolą w „M jak miłość”.

Nowe odcinki serialu pojawią się w TVP2 od 2 września.