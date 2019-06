„Rocketman” zakazany w Samoa, bo Elton John jest gejem. Cenzor: film nie nadaje się do publicznego oglądania

Zgodnie z prawem obowiązującym na Samoa homoseksualizm jest zabroniony. Za złamanie prawa grozi kara do 7 lat pozbawienia wolności. To nie pierwszy przypadek kiedy cenzura zakazała projekcji zagranicznego filmu powołując się na ochronę kultury i chrześcijańskiej wiary. 97% ludności Samoa to chrześcijanie.

W filmie „Rocketman” występują sceny pocałunków, seksu i seksu oralnego między mężczyznami. Państwowy cenzor Leiataua Niuapu Faaui stwierdził w wywiadzie dla Observera, że ​​film „nie nadaje się do publicznego oglądania i narusza prawa przeciwko małżeństwom osób tej samej płci”.

„Rocketman” ocenzurowany w Rosji

W Rosji filmu nie zakazano, ale cenzorzy usunęli z niego około 5 minut. Do ocenzurowania filmu przyznał się dystrybutor, firma Central Partnership. W oświadczeniu dla agencji TASS przekazano, że wymagało tego prawo. Inne stanowisko przedstawiła Olga Ludmiłowa z ministerstwa kultury, która twierdziła, że władza nie naciskała na wprowadzenie zmian w filmie.

Elton John skrytykował rosyjskiego dystrybutora filmu „Rocketman”. W oświadczeniu, które opublikował czytamy, że twórcy do ostatniej chwili nie wiedzieli o cenzurze, na którą zdecydowano się w Rosji. „Fakt, że lokalny dystrybutor uznał za konieczne, by wyciąć pewne sceny, odmawiając publiczności szansy zobaczenia filmu takim, jaki był w zamiarze, prowadzi do smutnej refleksji, że nadal żyjemy w podzielonym świecie, który wciąż może być tak okrutny, by nie akceptować miłości między dwojgiem ludzi” – napisał Elton John.