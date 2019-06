Kolejny wypadek w „Big Brotherze”. Uczestnik trafił do chirurga

Radosław Palacz nie będzie dobrze wspominał wczorajszego dnia. Wieczorem podczas przygotowywania posiłku, poważnie zranił się nożem. Skaleczenie było na tyle głębokie, że niezbędna była interwencja chirurga. – Oparło się o kość – powiedział Palacz, którego słowa cytuje rmf.fm.pl. – Dobrze, że sobie palca nie odciąłem – dodał mężczyzna. Po około dwóch godzinach na miejscu pojawił się chirurg. – Nerwy poprzecinane, ale nie te najważniejsze – relacjonował.

To kolejny wypadek tego uczestnika w show. Do poprzedniego doszło w miniony piątek. Jak podaje Wirtualna Polska, jedno z zadań, które mieli wykonać uczestnicy programu, polegało na jak najszybszym wciśnięciu przycisku znajdującego się w salonie domu Wielkiego Brata. Pierwsza osoba, która dotknie opisywanego przedmiotu może liczyć na nagrodę. Radkowi bardzo zależało, by być najszybszym. Poślizgnął się na płytkach. Rozciął sobie skórę na nodze. Na miejscu pojawili się medycy, którzy opatrzyli poszkodowanego. – To wygląda jak z horroru – powiedziała wówczas Magda.