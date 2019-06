Ostatni odcinek „Got” zgłoszony do nagród Emmy. Za najlepszy scenariusz

W kategorii „najlepszy scenariusz, którego zmiany zażądał ponad milion fanów”, do nagrody Emmy zgłoszo... Wróć. W kategorii „najlepszy scenariusz” do nagrody Emmy HBO zgłosiło ostatni odcinek ósmego, finałowego sezonu „Gry o tron”, stworzony przez Davida Benioffa i D.B. Weissa. Napisać, że jest to zaskakująca decyzja, to za mało. Zobaczymy, jak zachowa się teraz jury plebiscytu. Przyjęcie tej nominacji byłoby już ciekawą decyzją, a nagrodzenie odcinka „The Iron throne” musiałoby wywołać lawinę komentarzy.

W innych kategoriach stacja również stawiała na „The Iron Throne”. Został zgłoszony (a właściwie autorzy David Benioff i D.B. Weiss) obok „The Last of The Starks” (David Nutter) i „The Long Night” (Miguel Sapochnik) w kategorii „najlepsza reżyseria”. Trafił też do „najlepszych zdjęć” (Jonathan Freeman) obok „The Last of The Starks” (David Franco) i „The Long Night” (Fabian Wagner). Oszczędzono nam tego tytułu w kategorii „najlepsza muzyka”, gdzie HBO postawiło na „The Long Night” (Ramin Djawadi).

Oprócz tego zaproponowano też, aby o wyróżnienia powalczyła dwunastka aktorów serialu. Emilia Clarke (Daenerys) i Kit Harringron (Jon Snow) jako najlepsi aktorzy oraz Alfie Allen (Theon Greyjoy), Pilou Asbaek (Euron Greyjoy), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Richard Dormer (Beric Dondarrion), Gwendoline Christie (Brienne), Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark) i Maisie Williams (Arya Stark) jako najlepsi aktorzy i aktorki drugoplanowe. Za najlepszy występ gościnny w swoim serialu HBO uznało rolę Carice van Houten jako Melisandre.

