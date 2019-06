Najstarszy syn Robina Williamsa oddał wyjątkowy hołd swojemu ojcu

McLaurin to drugie imię uwielbianego przez rzeszę fanów Robina Williamsa – aktora znanego z filmów takich jak „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” , „Pani Doubtfire” czy „Jumanji” .

Według informatorów magazynu „People” rodzice chłopca, który na świat przyszedł 22 maja, mają zamiar nazywać go w skrócie „Mickey” . Zelda, młodsza siostra Zachary'ego, wykonała zdjęcia rodzinne tuż po przyjściu na świat chłopca. Mają one pojawić się w magazynie „People” . Zachary i Zelda mają jeszcze młodszego brata, Cody'ego Williamsa.

Nowy członek rodziny Williams pojawia się w niej prawie 5 lat po śmierci legendarnego aktora. Robin Williams popełnił samobójstwo w sierpniu 2014 roku w wieku 63 lat.

Zachary Williams mówił o śmierci swojego ojca w biografii autorstwa Dave'a Itzkoffa, zatytułowanej „Robin” . – Obwiniam się za to, że go wtedy częściej nie odwiedzałem – mówił, odnosząc się do faktu, że jego ojciec mieszkał wówczas sam w Los Angeles. – Ponieważ myślę, że był to dla niego bardzo samotny okres. Patrząc wstecz, czuję, że powinienem spędzać z nim więcej czasu, być tak. Ponieważ ktoś, kto potrzebował wsparcia, nie otrzymał go – dodał.

