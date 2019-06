Jessica Biel nowym sojusznikiem antyszczepionkowców. Lobbowała przeciwko ustawie

Biel dołączyła tym samym do Roberta F. Kennedy'ego Juniora – ekologa i wybitnej postaci w kręgu antyszczepionkowców. – Największym problemem z tą ustawą, o który chodzi także pewnie Jessice, to, że lekarz stwierdzi, iż dziecko jest zbyt słabe, aby otrzymać szczepionkę, regulacja unieważniłaby tę opinię i zmusiłaby do jego zaszczepienia – tłumaczył.



– Była bardzo skutecznym adwokatem – powiedział Kennedy o Biel. – Bardzo silna i kompetentna, dobrze poinformowana, wie, o czym mówi. Jest tym zaniepokojona z powodu szczególnego okrucieństwa. Ma przyjaciół, którzy zostali poszkodowani przez szczepienia i musieli opuścić kraj – tłumaczył.