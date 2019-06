Będzie drugi sezon serialu „Bodyguard”? Twórca zdradził szczegóły

Chociaż na oficjalny komunikat musimy jeszcze poczekać, Jed Mercurio poinformował, że rozmawia z wydawcami o wznowieniu serialu na drugi sezon. – Rozmawiamy. Przechodzimy przez całą logistykę dotyczącą tego – powiedział podczas Banff World Media Festival w Kanadzie.

„Bodyguard” to najpopularniejszy serial BBC od 2008 roku. W Polsce oglądać go możemy na HBO GO. Podczas konferencji Mercurio przyznał, że jest zdziwiony tym, iż serial zbiera tak pozytywne recenzje. – Wiem, że jest powiedzenie, iż twoje porażki powinny być zaskakujące. Ale poziom sukcesu był zaskakujący – stwierdził.

Od kilku miesięcy trwać mają natomiast rozmowy Mercurio z odwrócą głownej roli w serialu aktorem Richardem Maddenem. – Nigdy nie zamierzaliśmy tworzyć kolejnej części, ale jestem podekscytowany tym, że zobaczę, co jeszcze ma dla widzów David (Budd, grana przez niego postać – red.). Był zapracowany przez kilka ostatnich miesięcy – stwierdził Madden w listopadzie w rozmowie z „MailOnline” .

