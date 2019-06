„Cyberpunk 2077”. Keanu Reeves zdradza kulisy współpracy z CD Projekt RED

Popularny aktor Keanu Reeves nie tylko zapowiedział polską grę „Cyberpunk 2077” na najważniejszej dla graczy imprezie jaką są targi E3, ale sam pojawi się w grze za sprawą technologii motion capture. Wcielił się w jedną z głównych postaci, Johnny'ego Silverhanda. W wywiadzie dla Entertainment Weekly opowiedział o kulisach swojej współpracy z CD Projekt RED.

– Spotkałem się z CD Projekt RED w lipcu zeszłego roku i mieli trochę demonstracji, opowiedzieli mi o mojej postaci i o tym to, co wiedzieli o grze – powiedział aktor. – Miałem już do czynienia z motion capture przy "Matriksie", więc pomysł nie był mi obcy. Stworzyliśmy bibliotekę gestów, mimiki, a następnie odtworzyliśmy kilka scen. Dla mnie było to niezła zabawa – w grach są pewne rzeczy, których nie ma w filmach. Na przykład – stoisz i czekasz zniecierpliwiony. Musisz pokazać te gest zniecierpliwienia. Miałem więc takie przechylenie głowy na bok, mówiące „chodź”, "no chodź już, stary" – wyjawił.

Reeves opowiedział też więcej o Johnnym Silverhandzie, w którego wciela się w grze. Stwierdził, ze jego bohater jest buntownikiem i fajną postacią.

– Ma doświadczenie, które wyniósł z korporacji paramilitarnej, został ranny, dlatego ma teraz bioniczne ramię. Założył zespół o nazwie Samurai, którego jest głównym wokalistą, i jest swego rodzaju przywódcą rebeliantów przeciwko korporacjom – opowiedział aktor. Dodał też, że V, postać w którą wciela się gracz jest fanem postaci Reevesa i jego zespołu oraz „tego co ta grupa reprezentuje” . – Jest głosem tego o czym śpiewał Silverhand – dodał.

Co ciekawe Reeves przyznał w wywiadzie, ze sam nigdy nie grał w Wiedźmina, ani w żadną inną grę polskiego studia. – Nie, nie grałem w żadne gry wideo. Kiedy dorastałem, w mojej erze było więcej gier na automatach, Pinball, Pac-Man. Tak, więc nigdy nie grałem w żadne gry – stwierdził.

Jednak pytany o to, dlaczego zgodził się uczestniczyć w tym projekcie przyznał, że gry zupełnie zmieniły się od jego czasów, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię wykorzystaną do opowiadania historii. Właśnie to go skłoniło do udziału w pracach nad grą „Cyberpunk 2077”.