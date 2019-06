„Doktor Sen” – jest zwiastun sequelu „Lśnienia”. Zobaczcie Ewana McGregora w roli Danny'ego Torrance'a

W filmowej adaptacji powieści Stephena Kinga „Lśnienie” , głównym bohaterem był Jack Torrance – grany przez Jacka Nicholsona. W produkcji jako Danny, syn Torreance'a, pojawił się Danny Lloyd. Teraz jego starszą wersję w filmie Mike'a Flanagana zagra Ewan McGregor.

Co wiemy do tej pory o filmie? Danny Torrance wciąż jest traumatyzowany przez wydarzenia przedstawione w bazowym filmie z 1980 roku. Bohater walczy też z problemem alkoholowym, a także pojawianiem się dziwnych, paranormalnych umiejętności. Później na jego drodze pojawia się Abra Stone (w tej roli Kyliegh Curran), która – jak się okazuje – ma podobne zdolności. Poluje na nich tajemnicza grupa, której siła wzrasta przez zabijanie innych ludzi z magicznymi mocami. – Kiedy byłem dzieckiem, natknąłem się na te rzeczy. Nie wiem o magii. Zawsze nazywano to lśnieniem – mówi w trailerze Danny Torrance.

W trailerze pojawiają się także przebłyski tego, co stało się w „Lśnieniu” – starą kobietę w wannie w pokoju 237, przerażające bliźniaczki Grady w korytarzu, czy oczywiście falę krwi wypływającą z windy.

„Doktor Sen” powstał na podstawie książki Stephena Kinga z 2013 roku - kontynuacji powieści „Lśnienie” z 1977 roku.

Premiera filmu „Doktor sen”

Film „Doktor Sen” pojawi się na ekranach polskich kin ma się pojawić 8 listopada.

