Ukryte znaczenie muzyki z „Gry o tron” – kompozytor zdradził, co chciał przekazać. Zauważyłeś to?

Chodzi o muzykę, którą słyszymy w scenie, gdy Brienne z Tarthu opisuje w Białej Księdze (inaczej: Księdze Braci) osiągnięcia Jaimiego Lannistera oraz jego śmierć.

Niektórzy fani zauważyli, że jest ona niezwykle podobna do tej, która została dołączona do sceny z drugiego sezonu. Konkretnie mowa o utworze „I Am Hers, She Is Mine” , którą usłyszeliśmy przy okazji ślubu Robba Starka i Talisy.