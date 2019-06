Ukryte znaczenie muzyki z „Gry o tron” – kompozytor zdradził, co chciał przekazać. Zauważyłeś to?

Chodzi o muzykę, którą słyszymy w scenie, gdy Brienne z Tarthu opisuje w Białej Księdze (inaczej: Księdze Braci) osiągnięcia Jaimiego Lannistera oraz jego śmierć.

Niektórzy fani zauważyli, że jest ona niezwykle podobna do tej, która została dołączona do sceny z drugiego sezonu. Konkretnie mowa o utworze „I Am Hers, She Is Mine” , którą usłyszeliśmy przy okazji ślubu Robba Starka i Talisy.

Fani serialu zastanawiali się oczywiście, czy jest to zamierzony zabieg. Pytanie na ten temat usłyszał w wywiadzie dla „Insidera” sam kompozytor serii Ramin Djawadi. – To tylko wskazówka, która miała wskazać, jak wyglądałby ich związek, jeżeli pozostaliby razem, jeżeli Jaime by żył – co mogło się zdarzyć. Dlatego to połączyłem – mówił. – Byłem zdumiony, że niektórzy ludzie to zauważyli. Miałem nadzieję, że fani pomyślą: „Zaraz, zaraz, to z drugiego sezonu” . Taki był mój zamiar – dodał.

