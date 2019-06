Jest kolejny zwiastun drugiego sezonu serialu „Dark”. Do premiery zostało 7 dni!

O czym jest drugi sezon serialu „Dark”?

Jonas trafił do przyszłości i desperacko próbuje wrócić do 2020 r. W międzyczasie jego przyjaciele – Martha, Magnus i Franziska – próbują odkryć w jaki sposób Bartosz jest związany z tajemniczymi zjawiskami, które dzieją się w miasteczku Winden. Coraz więcej osób jest wciągniętych w wydarzenia sterowane przez tajemniczą postać, która zdaje się być połączona ze wszystkimi strefami czasowymi. Do obsady w tej części dołączyli Sandra Borgmann, Winfried Glatzeder, Dietrich Hollinderbäumer i Sylvester Groth.

Drugi sezon „Dark” – kiedy premiera?

Premiera drugiego sezonu serialu jest zapowiedziana na 21 czerwca na Netfliksie. Poznamy w nim dalsze losy czterech rodzin, które próbują odmienić przeznaczenie swojej małej społeczności. Nowy sezon ma składać się z ośmiu godzinnych odcinków.

Czytaj także:

Serial „Jak nas widzą” Netfliksa budzi liczne kontrowersje. Prokurator od „piątki z Central Parku” odchodzi z pracy