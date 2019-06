Jessica Biel: Nie należę do antyszczepionkowców. Chodzi o możliwość wyboru

Biel dołączyła tym samym do Roberta F. Kennedy'ego Juniora – ekologa i wybitnej postaci w kręgu antyszczepionkowców. – Największym problemem z tą ustawą, o który chodzi także pewnie Jessice, to, że jeżeli lekarz stwierdziłby, iż dziecko jest zbyt słabe, aby otrzymać szczepionkę, regulacja unieważniłaby tę opinię i zmuszałaby do jego zaszczepienia – tłumaczył.

Po wczorajszych doniesieniach, aktorka postanowiła wyjaśnić sytuację za pośrednictwem Instagrama. „W tym tygodniu pojechałam do Sacramento, aby porozmawiać z ustawodawcami z Kalifornii na temat proponowanego projektu ustawy. Nie jestem przeciwna szczepieniom – wspieram dzieci je otrzymujące, a także pomagam rodzinom, które mają prawo do podejmowania świadomych decyzji medycznych dla swoich dzieci i ze swoimi lekarzami” – wyjaśniła Biel.