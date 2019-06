Powstaje nowa seria hitu „Dom nie do poznania”. Tak zmienił się prowadzący Ty Pennington

Program „Dom nie do poznania” ( „Extreme Makeover: Home Edition” ) był emitowany od 2003 do 2012 roku. W sumie powstało jego 9 serii, na które składa się 201 odcinków. Prowadzącym był Ty Pennington, który m.in. wspólnie z Paulem DiMeo, Paige Hemmisem i Tracy Hutson, w każdym odcinku przemieniał dom jednej z amerykańskich rodzin. W tym czasie domownicy wysłani byli na wakacje.

„Dom nie do poznania” był sponsorowany przez amerykańską sieć domów handlowych Sears. Każdy odcinek zaczyna się tym, że ekipa jadąca do rodziny przedstawia ją krótko. Następnie Ty, przez megafon, budzi domowników, zaskakując ich swoim przybyciem. Pod koniec odcinka, gdy rodzina przyjeżdża na miejsce zobaczyć swój dom, zasłania go zawsze ogromny autobus. Wówczas Ty wypowiada słowa: „Bus driver, move that bus!” .

Obecnie Ty Pennigton jest rzecznikiem organizacji ADHD Experts on Call i wykorzystuje Adderall XR do leczenia. U niego zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) wykryto, gdy miał 17 lat. Prezenter pracuje także przy wznowionym reality show TLC „Trading Spaces” .

