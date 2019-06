Odważne nagranie Kim Kardashian. Pokazała, jak radzi sobie z łuszczycą

Celebrytka wyjaśnia, że zazwyczaj nie wstydzi się swojej choroby, jednak jeżeli ma wielkie wyjście i chce zakryć zmiany skórne, robi to przy pomocy makijażu. – Używam tego, gdy chcę poprawić koloryt mojej skóry albo zakryć łuszczycę. Łatwo robią mi się siniaki, mam widoczne żyły i to od 10 lat jest moim sekretem. Nauczyłam się żyć z moją łuszczycą i nie czuć się niepewnie, ale jeżeli są dni, kiedy chcę ją zakryć, używam właśnie tych kosmetyków – napisała. Zamieściła także nagrania obrazujące efekt po aplikacji produktu i dla porównania – zdjęcie przed.

W wywiadzie w 2016 roku Kim Kardashian przyznała, że uczy się akceptować swoją chorobę. – Czasami po prostu czuję, że to moja wielka wada i wszyscy o tym wiedzą, więc po co to ukrywać? – powiedziała. – Zawsze mam nadzieję na lekarstwo, ale w międzyczasie uczę się akceptować to jako część tego, kim jestem – mówiła.

Galeria:

