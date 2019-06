Za nami finał programu „Big Brother”! Kto wygrał?

W finale programu „Big Brother” zobaczyliśmy: Magdę Wójcik, Igora Jakubowskiego, Radka Palacza i Bartka Boruca. To właśnie między nimi rozegrała się walka o główną nagrodę, czyli 100 tysięcy złotych i samochód.

Podczas ostatniego odcinka w studiu obecni byli wszyscy czterej prowadzący: Agnieszka Woźniak-Starak, Bartek Jędrzejak, Filip Chajzer i Małgorzata Ohme. Jak zwykle uczestniczyli w nim najbliżsi finalistów i osoby, które wcześniej odpadły z programu.

Najmniej głosów otrzymał Radek i jako pierwszy opuścił dom Wielkiego Brata. – To były bardzo długie trzy miesiące – podsumował swój udział w programie. Później zobaczyliśmy Igora. – Cieszę się, że wyszedłem. Jest kozak – stwierdził.

Na koniec pozostała tylko dwójka uczestników – Bartek i Magda. Ostatecznie to Magda wygrała program. – Jestem w takim szoku, że nie wiem, co się dzieje – wyznała po tym, jak opuściła dom.

„Big Brother”

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie pokazywane jest przez całą dobę życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu i wykonujących polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni uczestnicy nominują osobę, która powinna odpaść z programu. Z rywalizacji odpada ten, na kogo wskaże najwięcej osób. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje programu. Dwie kolejne – jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) – można było oglądać w TV4.